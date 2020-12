A Campanha pelo fim da violência contra a mulher vai até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 18:41 | Atualizado 01/12/2020 21:06

Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, último dia 25, a 16 dias de ações pelo fim da violência e sobre os direitos das vítimas, em uma campanha que vai até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. De acordo com a organização, devido à pandemia do novo coronavírus, toda a ação será online. Em alusão ao, último dia 25, a Prefeitura de São João de Meriti começou ospelo fim da violência e sobre os direitos das vítimas, em uma, Dia Internacional dos Direitos Humanos. De acordo com a organização, devido à pandemia do novo coronavírus, toda a ação será

Na última semana, abertura do evento, a Superintendência da Mulher promoveu uma transmissão ao vivo (live), a convite do Sesc de São João de Meriti. A instituição convidou a prefeitura para falar sobre as ações de defesa da mulher neste delicado período que vivemos e o tema inicial foi: “A violência contra à mulher em tempos de pandemia”, transmitida no perfil da instituição no Instagram (@sescsaojoao) e está disponível para quem quiser rever.

A superintendente Marcela Brainher, do Centro de Atendimento à Mulher – Ceam, vinculado à Secretaria de Cultura, Lazer Direitos Humanos e Igualdade Racial da Prefeitura de São João de Meriti, foi uma das palestrantes.

Ainda de acordo com a organização, ao todo serão 16 dias de evento e os vídeos serão postados na página da prefeitura no Facebook (PMSJMoficial). Temas como: violência psicológica, patrimonial, moral e física, assuntos de extrema importância no contexto de violência doméstica, serão abordados.

A Prefeitura de São João de Meriti possui inúmeros meios de denúncias para romper este ciclo e prestar apoio às mulheres vítimas de violência. Se você sofre ou presenciou algum tipo de violência contra as mulheres, denuncie.

UTILIDADE

- Para cadastrar sua farmácia na campanha na Sinal Vermelho envie um e-mail para: superintendencia.mulher.sjmeriti@gmail.com

- Polícia Militar: 190

- Centro de Atendimento à Mulher – CEAM: Rua Defensor Público Zilmar Pinaud,122, Vilar dos Teles. De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Tel.: 21 2651-1198, 2662-7626 e 966 535 883 (WhatsApp).

- Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência: 180

- Disque Denúncia: 21 2253-1177

- Direitos Humanos (menores de idade e idosos): 100

