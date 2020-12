Grupo de idoso na palestra: "Cuidar do corpo e da mente é a saída para envelhecer com saúde e felicidade" Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 11:45 | Atualizado 03/12/2020 17:13

Buscando passar uma mensagem de que “Envelhecer não precisa ser algo solitário e sem alegria”, o Centro de Referência de Assistência Social do Centro de Meriti (Cras) realizou um encontro com os integrantes do grupo de idosos, no último fim de semana. No local, foi promovido uma dinâmica onde os assistidos puderam refletir sobre a importância da autoestima e assistir à palestra que teve como tema: “Cuidar do corpo e da mente é a saída para envelhecer com saúde e felicidade”.

Segundo a prefeitura, o intuito dos encontros é unir e apoiar o grupo, sempre prestando a assistência necessária para todos os integrantes. No evento em questão, os idosos contaram um pouco sobre suas experiências de vida, se emocionaram, deram muitas risadas e assistiram a um vídeo motivacional, além de participarem de um café da manhã de confraternização.

Alessandra Dutra, assistente social da unidade há três anos, contou que a ação era para melhorar a autoestima, especialmente na dinâmica onde os participantes se olharam no espelho e contaram o que achavam de si mesmos: “Eles são muito participativos, agregam muito no grupo, eles têm total liberdade no Cras”, contou.

Tereza Soares (63), assistida do Cras de Meriti Divulgação

Em sua segunda visita ao Cras, Tereza Soares (63), sente como se todos fossem da família: “Muitos idosos ficam com vergonha ou acham que a vida já acabou, aqui nós aprendemos, recebemos apoio de vocês, aqui somos uma família”, disse.

Ainda segundo a organização, durante as dinâmicas promovidas pelo Centro, todos os participantes usam máscaras e seguem os protocolos de prevenção da covid-19. O Centro de Referência de Assistência Social do Centro fica na Rua São João Batista, nº 742, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Tel. 2756-0453.

