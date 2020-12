Os primeiros lugares eleitos Miss e Mister São João de Meriti Tradicional 2020 com o Produtor e Diretor Walber Ribeiro. Mário Sérgio e Cris Fiore

Por Eric Macedo

O Concurso de Beleza Miss e Mister São João de Meriti 2020 foi realizado na tarde do último dia (28), no Rio Ville Shopping, em Vilar dos Teles. Após um período de dois meses de treinamento, o evento coroou os representantes municipais em dez categorias: Bebê, Baby, Mini, Mirim, Teen, Adulto, Terceira idade, Belo e Bela, Plus Size e Plus Size Teen.

Na presença de familiares e convidados, os 52 participantes do concurso desfilaram em trajes de gala recebendo notas para a elegância, através dos jurados. Ponto forte na disputa foi o apoio e dedicação que todas as famílias prestaram aos representantes.

O Diretor e Produtor do concurso de beleza no município, Walber Ribeiro disse que mais uma vez o evento foi um sucesso, e garante que a 21º edição está a caminho: “Estou muito feliz e grato por mais uma vez o nosso evento ter sido um sucesso. Senti que todos os participantes e familiares estavam dedicados e dispostos a vencer. Isto é muito gratificante, pois são meses de treinamento até que chegue o grande dia. Já posso adiantar que a edição do próximo ano já está sendo idealizada”, exclamou.

Walber Ribeiro, Produtor e Diretor do concurso. Mário Sérgio e Cris Fiore

A organização do evento destacou que o espaço Rio Ville Shopping suporta, normalmente, 600 pessoas e, no dia do evento, este número foi reduzido pela metade, para obedecer as normas de segurança da pandemia. Ainda segundo o produtor, espera-se que em 2021, tudo sendo normalizado, todo o espaço volte a ser ocupado com o número total de pessoas que vibram sempre pelos concorrentes.

Confira os vencedores do 20º Miss e Mister São João de Meriti Tradicional:

- Bebe: Lis Maia

- Baby: Mellyssa Rodrigues e Davi Leonardo

- Mini: Maria Eduarda e Iago Martins

- Mirim: Ingrid Martins e Reinaldo Júnior

- Teen: Yuri Almeida e Julia Franciele

- Plus Size Teen: Sarah Freitas

- Plus Size: Anderson Brandão e Patrícia Menezes

- Adulto: Thais Wyatt e Maicon Snatos

- Belo e Bela: Lohraine Nascimento e Janderson Pereira

- Terceira Idade: Mariléa Costa

