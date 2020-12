Doutor João, Prefeito de São João de Meriti. Divulgação

Por O Dia

prefeito reeleito em São João de Meriti, Doutor João disse, em entrevista exclusiva ao Jornal ODia, que esta eleição foi a mais difícil e complicada em toda sua vida. O Democrata venceu a disputa eleitoral em todas as 4 zonas do município e, a partir de janeiro de 2021, assumirá pela segunda vez o governo da cidade com a maior densidade demográfica das américas. Seu vice-prefeito eleito é Valdecy da Saúde. Com o discurso de que seu segundo governo será melhor do que o primeiro, o, Doutor João disse, em, que esta eleição foi a mais difícil e complicada em toda sua vida.e, a partir de janeiro de 2021, assumirá pela segunda vez o governo da cidade com a maior densidade demográfica das américas. Seu vice-prefeito eleito é Valdecy da Saúde.

“Esta eleição foi muito complexa, tanto pela forma que ela foi conduzida quanto pelas ameaças mentirosas que foram feitas a meu respeito e publicadas na internet. Acredito que as chamadas Fake News foram promovidas pelo nosso opositor e pelo grupo de políticos que praticamente eram quase todos da Baixada e estavam contra nossa cidade e, claro, o ‘Dr. João’. Mas demos a volta por cima e conseguimos sair vencedores. Agora, Meriti está sendo governada pelo lado do bem e a população poderá contar comigo”, garantiu o prefeito.

Publicidade

O Democrata reeleito, tem 70 anos, é médico-cirurgião e obstetra, bacharel em Direito e perito legista licenciado. Em 2012, concorreu a prefeito pela primeira vez, alcançando quase 100 mil votos, mas sem vitória. Em 2015, assumiu o primeiro mandato como deputado federal, pelo PR, ao ser eleito com 65.624 votos e, em outubro de 2016, foi eleito prefeito de Meriti, no primeiro turno, com 115.400 votos.

Confira abaixo a entrevista completa com o prefeito reeleito, Dr. João, realizada pelo O Dia São João de Meriti:

Publicidade

1) Durante o primeiro governo, foi possível ter ter uma noção das necessidades e prioridades da população meritiense? Quais são as suas prioridades para os próximos quatro anos?

Dr. João: “Acredito que nossas prioridades serão várias. Os erros e déficits do primeiro mandato não se repetirão no segundo. A saúde foi uma das áreas que mais investimos no primeiro governo e isso foi fundamental para evitar uma catástrofe em nosso município, por conta da pandemia. Sendo assim, pretendemos melhorar a qualidade no atendimento, abrir a maternidade municipal e o hospital infantil”.

Publicidade

“Na educação, quero aumentar o número de alunos em sala de aula, diminuir a evasão escolar e melhorar nosso IDEB. Como um todo, cuidar e zelar da nossa cidade, iluminando e asfaltando as ruas, mantendo a cidade limpa e continuar investindo na qualidade da segurança municipal”.

2) A população cobra e temos o dever de perguntar: Com o senhor no governo novamente, como fica a questão dos aposentados, que estão há alguns meses sem receber?

Publicidade

Dr. João: “Já estamos pondo em prática todos os recursos necessários para resolver este problema. Em reunião, estive traçando planos com os representantes dos aposentados e com o presidente do Meriti Previ para que até o dia 31 de dezembro, último dia de nosso primeiro governo, apresentemos uma solução definitiva para isso. Começamos com 11 folhas atrasadas e agora estamos com 5. Precisamos, urgentemente, por, desde já, um fim nessa história".

3) Neste ano, durante sua primeira gestão, foi inaugurado o Hospital Municipal de São João de Meriti, e, recentemente, expandido com a emergência e atendimento para todos os munícipes. O senhor acredita que a unidade cobrirá todas as necessidades da população?

Publicidade

Dr. João: “Tenho consciência que não. Nosso Hospital foi preparado para atender pequenas e médias complexidades, os grandes traumas não temos condições de atender e, rapidamente, estes casos serão encaminhados para outros hospitais de referência em municípios próximos. O Hospital Municipal de Meriti foi preparado para atender 90% da nossa demanda, que é pequenas e médias urgências e complexidades, e assim está sendo”.

4) Na educação, como ficará a questão das aulas presenciais para o ano letivo 2021?

Publicidade

Dr. João: “Adianto que já foi feito todo um projeto para que possamos começar 2021 com as aulas presenciais. Vamos obedecer todos os protocolos que já foram amplamente divulgados para professores e diretores, mas tudo isso vai depender das condições que vamos enfrentar na segunda fase da pandemia, que acredito que não será tão violenta quanto a primeira. Mas diante mão, já está pré-decidido este início de 2021 com as aulas presenciais".

5) Quais são seus projetos para geração de empregos e renda no município?

Publicidade

Dr. João: “Procurarei manter todo o procedimento que realizei neste primeiro mandato, juntamente com o apoio das novas grandes empresas que estão chegando em nosso município. Temos a Prolog, uma firma que está construindo quatro galpões de logística em nossa cidade, gerando mais de 5 mil empregos diretos e indiretos e, outro exemplo, é a chegada do Dom atacadão que contribuiu com mil empregos para Meriti. É dessa forma que precisamos trabalhar e continuar com nosso índice positivo na geração de empregos”.

6) Pretende mudar sua equipe ou o número de secretários e cargos serão os mesmos?

Publicidade

Dr. João: “Acredito que esta seja uma mudança natural. Ainda não temos nomes e cargos, mas algumas pessoas não vão muito bem em alguns postos e, talvez, seja melhor mudar. Estamos revendo o número de secretarias, se ampliamos ou diminuímos, estudando algumas reformas, para saber se algumas pastas vão se separar ou outras que vão se 'juntar', e, até o fim da semana que vem, esperamos estar com a equipe do próximo ano formada”.

7) Para aqueles que não votaram no senhor ou que não aprovaram seu primeiro mandato, qual mensagem você deixa para eles?

Publicidade

Dr. João: “Independente do voto, o tratamento ao cidadão será o mesmo. Vamos governar para todos. Da mesma forma que fui eleito democraticamente, cada meritiense tem seu direito de escolha. E para aqueles que não me aprovaram, digo que trabalharei com muito esforço, para que se orgulhem dos cumprimentos que estavam em nosso plano de governo e que prometi durante toda minha campanha”.

8) Logo após sua vitória, o senhor disse que esta companha foi uma das mais difíceis em toda sua vida. Esta afirmação tem relação com as denúncias e ameaças que sofreu, tendo em vista que a maioria dos representantes estavam contra o senhor?

Publicidade

Dr. João: “Exatamente. Esta eleição foi muito difícil e complexa. Vimos muitas notícias falsas circulando pela internet, e isso nos prejudicou bastante, mas conseguimos vencer com muita dignidade e honra. Mesmo com muitos impedimentos e empecilhos, realizamos uma campanha limpa, sem atacar ninguém, apenas apresentando propostas para nossa população. Infelizmente, nossa oposição jogou sujo, mas o bem venceu”.