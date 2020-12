Posto de vistoria de Meriti fechou mês passado após confirmação de casos de covid Divulgação

Por O Dia

Detran-RJ reabriu 20 postos de vistoria para atender os serviços de registro de veículos, e a unidade de O Posto terá atendimento exclusivo nesta semana, das 10h às 20h. Ontem (14) opara atender os serviços de registro de veículos, e a unidade de São João de Meriti foi uma das contempladas. Na unidade serão realizados os serviços de: Transferência de propriedade; Troca de combustível; 2ª via de Certificado de Registro de Veículo (CRV); Troca de jurisdição e Alterações de características e Baixa e inclusão de alienação.

De acordo com o Detran, a reabertura foi possível porque, por determinação do departamento, a nova empresa, devidamente licitada, continuou o trabalho de contratação de funcionários durante o fim de semana. O fechamento ocorrido semana passada deveu-se à regularização dos contratos de prestação de serviços que está sendo realizada em várias unidades.

Nesta semana, o atendimento será exclusivo para os usuários que estavam marcados, mas não conseguiram realizar o serviço anteriormente na unidade. A medida é necessária para não exceder a capacidade de atendimento, evitando aglomerações durante a pandemia. Estes usuários não precisam reagendar e podem fazer o serviço dentro desta semana.

O presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder, compara os fechamentos e reaberturas como trocar o pneu com o carro andando: “Precisamos organizar os contratos conforme determina a lei. Estamos resolvendo todas as questões. É como trocar o pneu com o carro andando, mas é necessário fazer. Seguimos na regularização dos contratos para que todos sejam licitados, como determina a lei. Isso é bom para a população e para a transparência da administração pública”.

Os agendados para outros postos que ainda não foram reabertos devem aguardar. Nos próximos dias mais unidades serão reabertas à medida que a nova empresa prestadora de serviços faça as contratações de funcionários.