Por O Dia

Publicado 15/12/2020 16:51 | Atualizado 15/12/2020 17:00

Na tarde desta segunda-feira (14),prenderam um, por andar com aem Meriti, na Baixada Fluminense. O detido, identificado por Alone Braga dos Santos, irá responder por “adulteração de sinal identificador de veículo automotor”, delito previsto no artigo 311 do Código Penal.