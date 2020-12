O serviço vem sendo realizado desde o dia 15 de novembro em bairros e municípios do Rio TIAGO STILLE

Publicado 16/12/2020 16:40

Nesta quarta-feira (16), a Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae) realiza mais um rodizio de abastecimento de água no estado do Rio de Janeiro, devido a um problema técnico na Elevatória do Lameirão que comprometeu a distribuição de água em 25%. O serviço vem sendo realizado desde o dia 15 de novembro e trinta e cinco bairros do Rio e quatro cidades da Baixada Fluminense podem ser afetados.

Na Baixada Fluminense, São João de Meriti , Nilópolis, Nova Iguaçu e Mesquita estão com vários relatos de moradores que estão enfrentando problemas com a falta de abastecimento.

Solução

O presidente da Cedae, Edes Fernandes de Oliveira, informou que o motor da Elevatória do Lameirão já foi testado na fábrica e deverá chegar ao Rio na próxima sexta-feira (18). A expectativa é que o dispositivo comece a funcionar no dia 22 e que o abastecimento volte ao normal no dia 23, às vésperas do Natal. Informações do Portal G1.

Edes também prometeu um desconto de 25% nas contas de quem foi prejudicado pela falta d'água.

