Prefeito reeleito, Dr. João Ferreira Neto Divulgação

Publicado 16/12/2020 18:07

cerimônia realizada com algumas restrições por conta da pandemia da Covid-19, na manhã desta quarta-feira (16), o atual chefe do executivo municipal, Dr. João Ferreira Neto, o deputado estadual Valdecy da Saúde e os 21 vereadores eleitos foram diplomados no município de São João de Meriti. Todos irão assumir seus mandatos no dia 1º de janeiro de 2021 e governar a cidade pelos próximos quatro anos. Em umarealizada com algumas restrições por conta da pandemia da Covid-19, na manhã desta quarta-feira (16), o atual chefe do executivo municipal, Dr. João Ferreira Neto, o deputado estadual Valdecy da Saúde e os 21 vereadores eleitos foram. Todos irão assumir seus mandatos no dia 1º de janeiro de 2021 e governar a cidade pelos próximos quatro anos.

O evento ocorreu nesta manhã, na 88ª Zona Eleitoral do município, localizada ao lado da prefeitura, no bairro Jardim Meriti.

O reeleito, que já foi secretário de saúde, vereador e deputado federal, falou da alegria desse momento: “Feliz pela diplomação de prefeito reeleito, recebida agora de manhã, ao lado do Valdecy. Essa eleição foi um desafio muito grande, mas vencemos e vamos governar, com muita responsabilidade, a nossa amada São João de Meriti. Não vai faltar coragem e disposição”, disse Dr. João.

Vice-prefeito, Valdecy da Saúde Divulgação

O QUE É DIPLOMAÇÃO?

Diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. Nessa ocasião, ocorre a entrega dos diplomas, que são assinados, conforme o caso, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ou da junta eleitoral.

A entrega dos diplomas ocorre depois de terminado o pleito, apurados os votos e passados os prazos de questionamento e de processamento do resultado das eleições.

Diplomação dos 21 vereadores eleitos para o Legislativo em São João de Meriti Divulgação

Confira os 21 vereadores eleitos para o Legislativo em São João de Meriti:

Didê (DEM) - 5050 votos

Bebeto (PTB) - 4990 votos

Rogerio Paes (PTB) - 4972 votos

Dra Leticia Costa (PSDB) - 4738 votos

Tatão (MB) - 4494 votos

Ernane Aleixo (PSDB) - 3918 votos

Allan Cruz (REPUBLICANOS) - 3556 votos

Carlinhos Moutinho (DC) - 3547 votos

Renato Pimenta (MDB) - 3516 votos

Rogerio Fernandes (PV) - 3292 votos

Marcos Lilico Muller (PP) - 3150 votos

Magrão Nobre (DEM) - 2922 votos

Giovani Ratinho Jr (PROS) - 2562 votos

Paulinho Juventude (PDT) - 2404 votos

Miltinho (PP) - 2322 votos

Kbça (PV)- 2305 votos

Joao Nunes (PROS)- 2282 votos

João da Padaria (PTC)- 2149 votos

Jefferson Martin (DEM) - 1963 votos

Cleber Salazar (PSC)- 1921 votos

Dudu Padrinho (DC)- 1861 votos

