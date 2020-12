(Da esquerda para a direita): Caroline, filha , formada em estética e graduanda em biomedicina/ Marizel, mãe da família, é a artesã e a criadora / Karina, filha mais nova, é formada em administração e cuida do financeiro da marca. Naturale

Por Eric Macedo

Publicado 17/12/2020 19:03 | Atualizado 17/12/2020 19:05

Pensando em deixar seus produtos com a cara do verão, a Naturale Skincare, empresa composta por mulheres empreendedoras de uma mesma família de São João de Meriti, lança sua nova linha de cosméticos: sabonetes produzidos artesanalmente, em formato de picolé, garrafas e copos de cerveja. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), após o início do isolamento social, os consumidores brasileiros ficaram mais adeptos a prática do skincare, cuidado diário com a pele, e em produtos para pele.

“Nossa ideia é que fosse algo criativo e a cara do brasileiro, chamando atenção do nosso público e de quem ainda não nos conhece. Nossos produtos são todos pensados de forma singular. Procuramos cada molde especifico para que de um toque especial em cada item”, afirmou a empreendedora da Naturale e esteticista, Caroline Silva.

Publicidade

As jovens utilizam sua plataforma no instagram (@naturale.skincare) para apresentar e explicar ao público os mitos e verdades relacionados ao uso da argila e cuidados com a pele . Naturale

Com seu início em fevereiro de 2019, a empresa partiu do princípio de fornecer cosméticos artesanais feitos com ervas, plantas e minerais para todo tipo de pele e ao mesmo tempo serem de uma forma que seja de menos impacto para a natureza. Para as idealizadoras da marca, cada uma tem um papel importante na construção da identidade da empresa. A Marizel, mãe da família, é a artesã e a criadora. A Karina, filha mais nova, é formada em administração e cuida do financeiro, e a Caroline, filha e entrevista pela nossa equipe, é formada em estética e graduanda em biomedicina.

Publicidade

“Aproveitamos para lançar os novos produtos neste período do ano, por acreditarmos serem excelentes para presentear pessoas queridas nas festas finais como: amigo oculto, festas de empresas e aniversário. Além de que os sabonetes são para o corpo, então podem ser usados no banho, ou por ser tão bem feito e criativo podem ser usados como enfeite decorativo”, disse Caroline.

A marca transformou seus produtos, sabonetes e cremes produzidos artesanalmente para limpeza da pele, em formato de sorvete e cerveja Naturale

Publicidade

A administradora da marca, Karina sempre teve muitos problemas de pele e isso a fez ter uma visão diferente sobre o assunto: “Nós nunca olhamos para o autocuidado como estético. Observamos como um poder de mudar a vida de alguém através dos cuidados com a pele. O uso dos nossos produtos foi um divisor de águas em minha vida, ajudou demais na forma como me via, e me amava no espelho. Por isso, a gente reforça tanto o poder que nossos produtos tem em outras mulheres. Acreditamos no impacto que causamos quando nos enxergamos com carinho e amor”.

A marca transformou seus produtos, sabonetes e cremes produzidos artesanalmente para limpeza da pele, em formato de sorvete e cerveja Naturale

Publicidade

As jovens utilizam sua plataforma no instagram (@naturale.skincare) para apresentar e explicar ao público os mitos e verdades relacionados ao uso da argila e cuidados com a pele como: o tipo de pele de cada pessoa; como saber se sua Skincare está dando certo; modo de uso dos produtos; rotina de como usar os produtos e muito mais.

Serviço:

Publicidade

No Instagram (@naturale.skincare), para entregas presencialmente no centro de São João, centro de Vilar dos Teles, shopping grande rio, centro de Caxias e centro de Nova Iguaçu.

No site oficial (www.naturaleskincare.com.br), entregas para todo o Brasil através do correios.

Publicidade