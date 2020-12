Posto de vistoria de Meriti fechou mês passado após confirmação de casos de covid Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 17:47

Detran-RJ realiza o 13º mutirão de serviços para atender a população em 31 postos espalhados pelo estado e o de Neste sábado (19), opara atender a população em 31 postos espalhados pelo estado e o de Meriti está nesta lista. O atendimento será exclusivamente para os serviços de: transferência de propriedade, transferência de jurisdição (mudança de Estado) e alteração de característica. Este último inclui o registro da troca da instalação de GNV para pegar o desconto do IPVA.

De acordo com o Detran, ao todo, serão disponibilizadas 4.696 vagas e o atendimento será das 8h às 17h. Os serviços precisam ser agendados no site do departamento (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento (21) 3460-4040/4041/4042 a partir das 11h30 da manhã de hoje (18).

Publicidade

Para evitar aglomerações, o departamento reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação, para que não ocorram filas. O órgão também pede para que as pessoas não levem acompanhantes. Importante frisar que neste sábado, 19, só serão atendidas as pessoas que agendarem para o mutirão. Sem agendamento para compensar os dias fechados, o atendimento acontece nos dias úteis, não no sábado de mutirão.

O presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder, explicou que a população que está precisando de atendimento não precisa se preocupar: “estamos tomando todas as providências e criando horários alternativos para ampliar as vagas de modo que todos façam os serviços devidamente e sem correria aos postos. Tudo com planejamento e cautela para garantir a segurança de funcionários e usuários”.