Ainda segundo a Mais Verde, do total da dívida da Prefeitura de São João de Meriti, mais de R$ 30 milhões são referentes ao ano de 2020, enquanto os outros R$ 25 milhões se referem a dívidas passadas, dos exercícios de 2017, 2018 e 2019. A decisão da concessionária de reduzir ou não a operação de coleta e tratamento de lixo na cidade será tomada a partir do retorno do recesso judiciário, no início de janeiro, quando a discussão judicial da dívida poderá ser retomada.

Coleta Consciente no Fim de Ano

Em 2019, a quantidade de lixo coletada em São João de Meriti cresceu em mais de 90 toneladas diárias no final do ano, aumentando de um total de 460 toneladas para, aproximadamente, 552 toneladas. Este ano, a Mais Verde coletou, em média, 500 toneladas de resíduos por dia. Os funcionários compreendem que o volume ampliado de resíduos que devem ser gerados nas próximas semanas requer gestão e destinação adequadas, prezando pela saúde dos munícipes e pelo meio ambiente.

Por fim, a Mais Verde espera que o problema com a Prefeitura seja resolvida, tendo em vista que a perda de capacidade financeira da empresa recai sobre o pagamento de salários, 13º e benefícios, além de impostos e fornecedores, como os responsáveis pelo combustível de caminhões de coleta e, principalmente, pela destinação final dos resíduos.