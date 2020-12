Rio entra em estágio de mobilização após previsão de chuva moderada Foto: reprodução internet

São João de Meriti , nesta semana. De acordo com a Defesa Civil Municipal, há previsão de chuva moderada a forte nos próximos períodos acompanhada de raios, se estendendo até o próximo fim de semana, com totais pluviométricos expressivos. Dessa forma, o município está entrando em nível de observação. Pancadas de chuva forte e muito forte vem sendo observadas no Município denesta semana. De acordo com aMunicipal,, se estendendo até o próximo fim de semana, com totais pluviométricos expressivos. Dessa forma, o município está entrando em

Por este motivo, a Defesa Civil pede aos moradores de áreas de risco que fiquem atentos aos avisos da pasta, no site da Prefeitura e no Facebook da Defesa Civil, assim como as notícias das condições do tempo disponíveis na mídia em geral (televisão, rádio, internet e outros).

Para o feriado do Natal, 24 e 25/12, o tempo permanecerá instável, com céu encoberto e chuva moderada e forte a qualquer hora do dia. Em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil do município (199).