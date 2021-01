Padre Neuton Dias Neto, pároco da Paróquia São Mateus Reprodução

Publicado 05/01/2021 07:00

falecimento do Revmo. Sr. Padre Neuton Dias Neto, pároco da Paróquia São Mateus em não haverá velório do corpo do Padre Neuton. O mesmo ficará restrito aos familiares e a uma pequena representação da Diocese de Duque de Caxias. Nesta segunda-feira (4), a Diocese de Duque de Caxias comunicou o, pároco daem São João de Meriti , vítima de Covid-19. Por motivo dos protocolos vigentes em relação à pandemia, a Paróquia informou quedo Padre Neuton. O mesmo ficará restrito aos familiares e a uma pequena representação da Diocese de Duque de Caxias.

quatro horários de missas (07h/ 08h/ 18h/ 19h), nas três Regiões Pastorais Diocesanas. De acordo com a Paróquia São Matheus, a transmissão das celebrações está sendo providenciada, entretanto solicita que os fiéis fiquem atentos à página da Diocese no Facebook ( Visando possibilitar uma despedida digna entre os fiéis e o querido padre, a Diocese oferecerá, nesta terça-feira (5),, nas três Regiões Pastorais Diocesanas. De acordo com a Paróquia São Matheus, a transmissão das celebrações está sendo providenciada, entretanto solicita que os fiéis fiquem atentos à página da Diocese no Facebook ( facebook.com/diocesededuquedecaxias ). Até o momento os horários confirmados das transmissões são às 07h e 19h.

Trajetória

Padre Neuton nasceu em 29 de novembro de 1979 na cidade de Caracol no Piauí e veio com seus pais, Luzia e José Dias (in memoriam) para Duque de Caxias. Encontrou na Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Xerém, a sua escola da fé e, após participar ativamente da vida paroquial, principalmente na Pastoral da Juventude, iniciou sua caminhada vocacional. Realizou o tempo de Seminário Propedêutico na paróquia de Xerém e cursou Filosofia e Teologia no Seminário São Paulo VI, em Nova Iguaçu. Foi ordenado diácono em 26 de outubro de 2013 e recebeu a ordenação presbiteral em 31 de maio de 2014.

Padre Neuton foi vigário paroquial da Paróquia Santo Antônio, em Duque de Caxias, e pároco da Paróquia São Mateus, desde 2014. Foi membro do Conselho Presbiteral e da Equipe de Formação Diocesana e desempenhava também o serviço de Diretor Espiritual do Seminário Maior Santa Maria.

Por fim, a Paróquia São Mateus lamentou o ocorrido e vem prestando diversas homenagens em sua página no facebook.

“Nossa eterna gratidão pelo seu serviço incessante ao Reino de Deus, por sua acolhida amorosa a todos o que o buscavam. Que nossos corações se unam em prece nesse momento de luto. Obrigada por tudo, Padre Neto!”, parte do post.

