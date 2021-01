Material apreendido com o acusado Divulgação/ Polícia Ferroviária

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 08:00

Estação de trem da Supervia, de Agostinho Porto, em preso em flagrante por policiais militares do Grupamento de Polícia Ferroviária por estar em posse de uma pistola e materiais entorpecentes. Na tarde desta terça-feira (05), nada Supervia, de, em São João de Meriti , um homem foipor policiais militares dopor estar em posse de uma pistola e materiais entorpecentes.

Segundo o Grupamento, o indivíduo, que não teve a identidade revelada, estava de prontidão para adentrar no trem que pertence a linha que faz o trajeto do Centro do Rio à Belford Roxo, quando foi flagrado pelos policias e autuado.

Publicidade

Com o acusado, foram apreendidas uma pistola cal 380 mm, munições e drogas. Por fim, a ocorrência foi registrada na 54ª DP, em Belford Roxo.