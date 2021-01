Documentos emitidos pelo Detran e pela Secretaria estadual de Trabalho e Renda nas três unidades do Poupa Tempo RJ serão entregues à população a partir do próximo dia 11 Divulgação

Publicado 06/01/2021 17:20

Com o posto do Poupa Tempo de São João de Meriti fechado, por conto do processo licitatório da Casa Civil, os documentos emitidos pelo Detran.RJ e pela Secretaria estadual de Trabalho e Renda na unidade serão entregues à população a partir do próximo dia 11. De acordo com o Departamento, quem fez seus documentos, anteriormente, poderá retirá-los, sem necessidade de agendamento prévio, em unidades alternativas e próximas ao local de origem.

As carteiras de trabalho emitidas em São João de Meriti poderão ser retiradas no Sine de Caxias (Rua Frei Fidelis S/N, Centro), a partir do dia 11. Já quem tem documentos do Detran.RJ poderá retirá-los, a partir do próximo dia 13, na unidade de Vilar dos Teles (Rua Aldenor Ribeiro de Matos 175 – Shopping dos Jeans).

A agência do Poupa Tempo em Meriti foi fechada no dia 23 de dezembro e está sem previsão de reabertura, até o momento.

SERVIÇO DETRAN-RJ



CARTEIRAS DE TRABALHO (A partir do dia 11/01)



Poupa Tempo de São João de Meriti - retiradas no Sine de Caxias (Rua Frei Fidelis S/N, Centro). A partir das 10h.



HABILITAÇÃO E IDENTIDADE (A partir do dia 13/01)





Poupa Tempo de São João de Meriti – entrega na unidade de Vilar dos Teles (Rua Aldenor Ribeiro de Matos 175 – Shopping dos Jeans). Das 8 às 17h.