O tradicional desfile que faz referência à visita dos três Reis Magos ao Menino Jesus, após seu nascimento, não pôde ocorrer este ano. Entretanto, a pasta não deixou a data passar despercebida pois, além de marcar o dia da festa, o objetivo também foi comemorar o aniversário do mestre Pedro, que completou 85 anos na última terça-feira (5).

Representando a Secretaria de Cultura e Igualdade Racial, o superintendente Frei Tatá, ressaltou a importância da data: “Nosso prefeito, tem esse compromisso com a cultura na cidade. É preciso fazer nosso trabalho por essa tradição”, disse.

Em entrevista, mestre Pedro lamentou não poder fazer o desfile por conta da pandemia, porém ficou muito contente em poder reunir alguns dos amigos e colaboradores do evento:

“Estamos segurando a peteca, mesmo com 85 anos eu vou segurar até o final. Já foram vários eventos aqui em São João e não posso reclamar de não ter este ano, afinal essa doença -covid-19 - só Deus pode ‘consertar’. Eu já falei, a minha folia não vai acabar”, afirmou mestre Pedro.

O que é a Folia de Reis?

A Folia é uma tradição católica vinda de Portugal e Espanha, e que faz referência à visita dos três Reis Magos ao Menino Jesus, após seu nascimento. No Brasil, a celebração marca os festejos entre o natal e o Dia de Reis (6 de janeiro), e pode ser vista em cortejos de pedintes, cantando versos religiosos ou humorísticos, como os autos sacros, com motivos sagrados da história de Cristo.

Durante os desfiles, o grupo passeia cantando músicas pelas ruas. Em São João de Meriti, ele sai do único ponto que ainda preserva a manifestação cultural, a sede da Folia de Reis (Estrela do Oriente Deus é Nosso Guia), que fica no bairro Vila São José.