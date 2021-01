Caminhão de coleta de lixo Mais Verde: mudanças de horários em algumas ruas de Meriti para melhorar o serviço DivulgaÇÃo/ Mais Verde

08/01/2021

sem receber da Prefeitura de Mais Verde, concessionária de limpeza urbana do município, manteve os serviços de gestão de resíduos durante as festas de fim de ano e coletou o maior volume de lixo de todo o seu histórico no mês de dezembro. Ao todo, foram 16,2 mil toneladas de lixo, quase 12% a mais do que a média nos demais meses de 2020, que é de 14,5 mil toneladas. Mesmoda Prefeitura de São João de Meriti , a, concessionária de limpeza urbana do município, manteve os serviços de gestão de resíduos durante as festas de fim de ano e coletou o maior volume de lixo de todo o seu histórico no mês de dezembro. Ao todo, foramde lixo, quase 12% a mais do que a média nos demais meses de 2020, que é de 14,5 mil toneladas.

Em nota, a Mais Verde informou que decidiu continuar com as atividades, apesar do colapso financeiro, por respeito à população e ao bem-estar da comunidade e organizou uma operação especial de fim de ano para manter a rigorosa frequência de coleta, em um período no qual o volume de lixo produzido pela população aumenta consideravelmente. Uma rota extra passou pelo Centro de São João de Meriti, e foram incluídos mais quinze funcionários nas equipes.

A discussão judicial, que deve ter resultado ainda este mês, determinará se a empresa será forçada a reduzir a operação de coleta e tratamento de lixo, pois, segundo a diretoria da Mais Verde, a dívida da Prefeitura prejudica os esforços que vêm sendo desenvolvidos para manter a cidade limpa, prezando pelo meio ambiente e pela saúde dos munícipes.

Dívida da Prefeitura

De acordo com a concessionaria responsável pela coleta de lixo no município, do total da dívida da Prefeitura, mais de R$ 30 milhões são referentes ao ano de 2020. Os outros R$ 25 milhões referem-se a dívidas passadas, dos exercícios de 2017, 2018 e 2019, que ainda não foram sanadas em sua totalidade.

Após os esforços de fim de ano, a Mais Verde agora aguarda o retorno da discussão judicial sobre a dívida, que estava suspensa devido ao recesso judiciário. Em nota, a concessionária diz se ver ameaçada de perder a capacidade de pagar salários e benefícios aos funcionários, além de impostos e fornecedores.

