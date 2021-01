Na operação, uma pistola calibre 9mm, um rádio transmissor e um coldre de cor verde foram apreendidos. Divulgação

Publicado 08/01/2021 16:31

policiais militares do 21° BPM estavam em patrulhamento pela Rua Dr. Luís Sobral, bairro Tomazinho, em atacados por disparos de arma de fogo, e revidaram a injusta agressão gerando um confronto. Um criminoso foi baleado e outro preso. No início desta semana,estavam em patrulhamento pela Rua Dr. Luís Sobral, bairro Tomazinho, em São João de Meriti , quando foram, e revidaram a injusta agressão gerando um confronto.

De acordo com a guarnição, participaram do confronto três criminosos. A equipe confirma que conseguiu alvejar um indivíduo, que portava uma pistola, foi dada voz de prisão para um segundo indivíduo que carregava um rádio transmissor, e um terceiro homem conseguiu se evadir do local.

Diante dos fatos, a guarnição socorreu os acusados para o Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Caxias, e posterior procederam até a 54ª DP (Central de flagrante) para confecção do registro, aonde um acusado foi autuado e permanecendo preso e um segundo também foi autuado, porém ficou custodiado na unidade de Saúde.

Na operação, uma pistola calibre 9mm, um rádio transmissor e um coldre de cor verde foram apreendidos.

Procurada por moradores, nossa página vem recebendo, constantemente, diversas denúncias de casos de violência entre o tráfico e a milícia em diversos bairros de Meriti. O 21º BPM solicita que a população colabore com a segurança do seu município, ligando pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.