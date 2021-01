O Procon de São João de Meriti conta com um corpo jurídico, composto por advogados e atendentes Divulgação

Seguindo os protocolos sanitários para o atendimento ao consumidor e principalmente na proteção e no direito do povo meritiense, o Procon Meriti reabriu suas portas em julho de 2020, depois de 13 anos fechado, e vem batendo recordes de atendimentos.

Mesmo em meio a pandemia de covid-19, a unidade já registrou 678 atendimentos, tendo 208 processos abertos, 232 atendimentos online, 208 notificações entregues, 238 atendimentos resolvidos na hora, 82 audiências realizadas e 18 acordos celebrados.

O subsecretário de Defesa do Consumidor de Meriti, Sandro Moreira, destacou o trabalho que a equipe vem realizando na cidade: “Isso mostra o comprometimento da nossa equipe para levar um atendimento de qualidade para nossa população. São profissionais dedicados e comprometidos com nossos munícipes”.

Sandro Moreira, subsecretário de Defesa do Consumidor de Meriti Divulgação

De acordo com a administração municipal, o Procon de São João de Meriti conta com um corpo jurídico, composto por advogados e atendentes, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no Shopping do Jeans.

Serviço:

WhatsApp 21 99897-8431

E-mail: Endereço: Rua Egas Muniz 22, Vilar dos Teles.WhatsApp 21 99897-8431E-mail: [email protected]

