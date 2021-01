Na ação, foram apreendidos 74 Pinos de Cocaína Divulgação/ 21º BPM

Publicado 12/01/2021 08:37

21°BPM, em Comunidade da Caixa D’água. Segundo o Batalhão, a ação foi iniciada quando agentes tiveram a atenção voltada para os dois indivíduos que, ao avistarem a viatura, tentaram empreender fuga. No último domingo (10), policiais militares do, em São João de Meriti , prenderam um homem e apreenderam um menor de idade durante patrulhamento na Rua Inácio Serra, próximo a. Segundo o Batalhão, a ação foi iniciada quando agentes tiveram a atenção voltada para os dois indivíduos que, ao avistarem a viatura, tentaram empreender

Ainda segundo a PM, na abordagem, foi encontrada com um dos acusados uma bolsa contendo material entorpecente com a descrição “CPX CAIXA D´ÁGUA”. Os suspeitos confessaram que trabalhavam para o tráfico de drogas da Comunidade da Caixa D’água, na função de “VAPOR”, e que ganhavam a quantia de R$ 50,00 por carga vendida.

Diante dos fatos, a guarnição conduziu os indivíduos a 54ª DP (Central de flagrantes), em Belford Roxo, aonde um permaneceu preso e o menor apreendido. Na ação, foram apreendidos 74 Pinos de Cocaína.

O 21º BPM solicita que a população colabore com a segurança do seu município, ligando pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.

