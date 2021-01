Erick tinha, aproximadamente, 30 anos de idade e deixa a esposa e familiares. Reprodução

Publicado 14/01/2021 17:47 | Atualizado 15/01/2021 04:00

morreu atropelado por um trem na manhã desta quinta-feira (14) quando tentava atravessar a linha férrea de Coelho da Rocha/Parque Alian, em Um homempor um trem na manhã desta quinta-feira (14) quando tentava atravessar a linha férrea de Coelho da Rocha/Parque Alian, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

De acordo com as primeiras informações recebidas por nossa página, a vítima, conhecida por Erick, estava a caminho de seu local de trabalho, uma fábrica ao lado da estação, quando acessou à linha férrea por uma passagem clandestina. O jovem não ouviu a aproximação do coletivo e acabou sendo atropelado.

Segundo populares, vários moradores não utilizam a passarela recomendada e acabam usufruindo destas passagens para chegar ao local. “A estação está com o matagal muito alto, dificultando a visão dos pedestres para visualizar se está ou não vindo trem”, disse uma moradora.

Segundo a Polícia, a vítima morreu no local do acidente. Nossa página aguarda o posicionamento da SuperVia, companhia responsável pela operação comercial e manutenção da malha ferroviária urbana, e possíveis novas informações.

Erick tinha, aproximadamente, 30 anos de idade e deixa a esposa e familiares.