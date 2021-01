Pré-matrícula na rede municipal de Meriti começa neste domingo (17) Foto: reprodução internet

Por Eric Macedo

Publicado 15/01/2021 17:12 | Atualizado 15/01/2021 17:17

domingo, dia 17/01, a pré-matrícula de novos alunos, para o ano letivo de 2021, na rede pública do sistema municipal de ensino em vagas disponibilizadas são para creche e pré-escola, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e educação especial. A Pré-inscrição será realizada pela internet através do link (meriti.rj.gov.br/prematricula). Começa neste, dia 17/01, ade novos alunos, para o ano letivo de 2021, na rede pública do sistema municipal de ensino em São João de Meriti . Asdisponibilizadas são para creche e pré-escola, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e educação especial. A Pré-inscrição seráatravés do link (meriti.rj.gov.br/prematricula).

Os alunos já matriculados na Rede Municipal de Meriti, no ano de 2020, terão suas matrículas renovadas automaticamente para o ano letivo de 2021. Já os alunos matriculados nas Unidades Escolares em que não haja o segmento subsequente a classe pretendida, terão suas matrículas garantidas, quando possível, por meio de remanejamento para outra Unidade Escolar Municipal ou Estadual.

Segundo a regulamentação de pré-matrícula, no ato da inscrição, os interessados deverão fornecer as seguintes informações cadastrais:

a)nome completo do candidato;

b) CPF do candidato, se possuir;

c) data de nascimento do candidato;

d) nome da mãe, ou pai ou do responsável legal;

e) CPF da mãe, ou pai ou do responsável legal;

f) endereço eletrônico, se possuir;

g) telefone fixo ou móvel;

h) rede escolar de origem, se já estudou antes;

i) ano pretendido;

j) seleção de até 3 (três) opções de Unidades Escolares que desejariam matricular o candidato, por ordem de preferência;

k) NIS (Número da Inscrição Social), se possuir

De acordo com o cronograma de matrícula 2021 divulgado pela Prefeitura, o processo será realizado em três etapas:



2.Dia 11 de fevereiro: Resultado da alocação dos alunos no site www.meriti.rj.gov.br, na página da prefeitura no Facebook, nas páginas das escolas também no Facebook ou nas unidades escolares.

3.De 12 a 19 de fevereiro: realização da matrícula nas escolas com a apresentação dos documentos do aluno. 1.De 17 a 31 de janeiro: Pré-inscrição pela internet no link: www.meriti.rj.gov.br/prematricula 2.Dia 11 de fevereiro: Resultado da alocação dos alunos no site www.meriti.rj.gov.br, na página da prefeitura no Facebook, nas páginas das escolas também no Facebook ou nas unidades escolares.3.De 12 a 19 de fevereiro: realização da matrícula nas escolas com a apresentação dos documentos do aluno.

