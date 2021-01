Boletim covid-19 desta quinta-feira, dia 21 Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 22:07

No Boletim Epidemiológico desta quinta-feira (21), o município de São João de Meriti registrou mais quatorze novos casos de coronavírus. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 5324 casos positivos da doença. O número de óbitos, 617, não teve novos registros desde a última atualização.

Em nova atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI que atingiu 60%, neste vigésimo primeiro dia do mês. Mais de 4,6 mil meritienses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 21 e podem ser descartados 1127 casos.

Publicidade

Mutirões de Testes Rápidos foram realizadas na cidade para conter o avanço da doença. Mais de dez mil meritienses participaram das testagens realizadas pela prefeitura, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde. Os bairros com maior número de casos registrados, até o momento, são: Vilar dos Teles, 257 casos, Centro, 228 casos e Coelho da Rocha com 143 casos. A maioria dos registros, 3497, não teve sua localidade informada.

Publicidade

Em decreto publicado no Diário Oficial do Município, o prefeito de São João de Meriti, Dr. João Ferreira Neto, reduziu o horário de funcionamento de bares e restaurantes. Para tomar a decisão, o prefeito considerou o aumento dos casos na cidade e no país, assim como a recomendação dos órgãos competentes a respeito de aglomerações. A medida entrou em vigor às 00h do dia 18 de janeiro e vale até as 23:59 de 17 de fevereiro de 2021.



No decreto Nº 6470, ficou determinado que os estabelecimentos funcionem das 8h às 23h. Com isso, apenas o horário foi modificado, sendo mantida as multas já estabelecidas por descumprimento em operações executadas pela prefeitura. Vale lembrar que as restrições e obrigações não se aplicam aos serviços delivery ou retiradas no estabelecimento.

Publicidade

Leia também: Prefeitura promove segundo dia da Operação Fiscalização pela Vida em Meriti