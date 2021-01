Rita de Cássia, Técnica em enfermagem no Centro de Saúde Aníbal Viriato de Azevedo, no Jardim Íris Divulgação/ PMSJM

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 17:28

vacinação dos agentes de saúde em geral que não trabalham nas emergências. Foram vacinados os profissionais do Centro Aníbal Viriato de Azevedo, no Jardim Íris, e do Posto de Saúde de Coelho da Rocha, o Coelhão. A pasta informa que, na medida do possível, estão sendo imunizados todos funcionários de postos de saúde. A Prefeitura de São João de Meriti deu início, nesta quarta-feira (27), aque não trabalham nas emergências. Foram vacinados os profissionais do Centro Aníbal Viriato de Azevedo, no Jardim Íris, e do Posto de Saúde de Coelho da Rocha, o Coelhão. A pasta informa que, na medida do possível, estão sendo imunizados todos funcionários de postos de saúde.

Na última quarta-feira (20), já havia começado a vacinação em profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à covid-19, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Segundo a organização, os idosos, acima de 60 anos, que vivem em asilos já foram vacinados na última sexta-feira (22), assim como seus cuidadores.

Publicidade

De acordo com o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde, nesta sexta-feira (29) será a vez dos funcionários dos postos Jardim Sumaré, Tibagi e Vila São João.

Imunização dos funcionários da saúde em geral tem início em Meriti Divulgação/ PMSJM

Publicidade

No Centro de Saúde Aníbal Viriato de Azevedo, no Jardim Íris, a técnica em enfermagem Rita de Cássia comentou que já esperava que não demoraria chegar a vez do setor e que perdeu muitas pessoas queridas para a doença, incluindo dois primos, sendo o último há apenas 15 dias. “Estou emocionada, queria muito a vacina, perdi muita gente na família e estou feliz”, disse a técnica.

Além deles, também foram imunizados os agentes do Posto de Saúde de Coelho da Rocha, o Coelhão. Lá, o primeiro imunizado foi o Dr. Celso dos Rodrigues (66).

Publicidade