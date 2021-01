Antiga residência será restaurada e transformada no museu Divulgação/ PMSJM

Por Eric Macedo

Publicado 27/01/2021 18:24 | Atualizado 27/01/2021 18:24

obras praticamente concluída, o espaço que vai abrigar o Museu Marinheiro João Cândido, no Morro do Embaixador, em Com a primeira etapa daspraticamente concluída, o espaço que vai abrigar o, no Morro do Embaixador, em São João de Meriti , recebeu a visita de técnicos da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. O subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial, Marcelo Rosa, acompanhou os agentes que conheceram a área e, juntos, alinharam apoio para que as obras sejam aceleradas.

De acordo com a Prefeitura, a primeira fase, que contempla a área de lazer, já está praticamente pronta. A segunda fase da obra será a reforma da casa, propriamente dita, que irá abrigar o museu. Por fim, a terceira fase prevê a revitalização do entorno do espaço, incluindo as ruas.

De acordo com a Prefeitura, a primeira fase, que contempla a área de lazer, já está praticamente pronta Divulgação/ PMSJM

Subordinado à Secretaria de Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial, a subsecretaria vem atuando no projeto que prevê que a antiga residência seja restaurada e transformada no museu.

O assessor de Cultura Urbana da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Sergio Leal, mais conhecido como DJ TR, viu as obras e ficou muito feliz com os avanços: “Estamos aqui para trazer melhorias para a comunidade. No que depender do Estado vocês podem esperar muitas coisas boas, tudo que pudermos fazer para somar forças, faremos! Queremos aproveitar o espaço para desenvolver projetos e buscar recursos humanos aqui mesmo”.

Prefeitura e Estado visitam as obras do Museu Marinheiro João Cândido Divulgação/ PMSJM

O assessor, que destacou sua vivência de 47 anos na Cidade de Deus, ficou muito sensibilizado ao ver que o projeto pode ajudar crianças carentes da região: “Já temos mãos amigas para trabalhar e vamos buscar juntos aquilo de que precisamos”, completou.

Quem foi João Cândido?

João Cândido, também conhecido como "Almirante Negro", foi um militar brasileiro da Marinha de Guerra do Brasil, líder da Revolta da Chibata Divulgação

Reconhecido como herói municipal e estadual, além de um projeto tramitar em Brasília para que seja reconhecido em nível nacional, João Cândido foi o marinheiro responsável pela Revolta da Chibata. Evento ocorrido no início do século XX, e que pôs fim aos castigos sofridos pelos marinheiros na época. João Cândido morou parte de sua vida em São João de Meriti, onde sua família ainda reside e o museu visa homenagear seus feitos heroicos e sua bravura. O local escolhido foi a casa do antigo embaixador de Portugal no Brasil.

