Por O Dia

Publicado 28/01/2021 21:23 | Atualizado 28/01/2021 21:53

Nesta quarta-feira (27/01),da 64ª DP ( São João de Meriti ) prenderam, com base em informações do Setor de Inteligência, um, acusado de. Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva, expedido pela 29ª Vara Criminal da Comarca da Capital.Ainda segundo informações da delegacia, o autor, que não teve a identidade revelada, foi localizado no, em Meriti.Por fim, a Delegacia informou que o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.