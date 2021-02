São João de Meriti

Prefeitura de Meriti realiza terceira etapa de operação no combate às aglomerações

Ao final da ação, a via pública no entorno da Praça dos Três Poderes, no Jardim Meriti, foi completamente lavada por servidores da Secretaria de Serviços Público

Publicado 29/01/2021 18:18 | Atualizado há 3 dias