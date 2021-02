Juntas, as unidades têm cerca de 600 profissionais para serem imunizados Divulgação/ PMSJM

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 18:11 | Atualizado 01/02/2021 18:12

Secretaria Municipal de Saúde de Meriti, seguindo as orientações do Governo do Estado, esteve no Hospital da Mulher Heloneida Studart, que é estadual, e na Casa de Saúde e Maternidade Santa Terezinha, que é privada, dando continuidade à imunização dos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à covid-19. No último Na última sexta-feira (29), a, seguindo as orientações do Governo do Estado, esteve noHeloneida Studart, que é estadual, e naSanta Terezinha, que é privada, dando continuidade àque estão na linha de frente no combate à covid-19. No último dia (27), a Prefeitura iniciou a vacinação dos agentes de saúde em geral que não trabalham nas emergências.

Juntas, as unidades têm cerca de 600 profissionais para serem imunizados. De acordo com a organização de vacinação, eles estão sendo atendidos durante seus plantões por equipes da prefeitura. Além disso, a previsão é que nesta semana as clínicas particulares, que também lidam com covid-19, sejam as próximas.

Publicidade

A funcionária do Hospital da Mulher, Edilaine Moreno, destacou que foi comunicada e orientada sobre a vacinação e que o papel do município tem sido fundamental: “É sempre muito importante a parceria pela saúde pública. Foi tudo tranquilo e organizado”, disse.

Edilaine Moreno, funcionária do Hospital da Mulher Divulgação/ PMSJM



Já na Maternidade Santa Terezinha, a funcionária Regina Rocha contou que a vacinação é uma forma de proteger os profissionais para que eles possam atender melhor a população: “Agora a tendência é melhorar, vamos tentar minimizar a transmissão e atender melhor”, disse. Já na Maternidade Santa Terezinha, a funcionária Regina Rocha contou que a vacinação é uma forma de proteger os profissionais para que eles possam atender melhor a população: “Agora a tendência é melhorar, vamos tentar minimizar a transmissão e atender melhor”, disse.

Publicidade

A Secretaria de Saúde de São João de Meriti informa que está realizando todos os esforços possíveis para vacinar a maior quantidade de pessoas no menor tempo possível.

Leia também: Homem morre e outro é preso após confronto com a PM em Meriti