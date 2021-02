Podem ocorrer pancadas de chuva de moderada a forte intensidade entre a tarde e noite deste sábado (06) Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 09:06

forte chuva que caiu em estágio de observação. De acordo com a Defesa Civil Municipal, para este fim de semana, há previsão de chuva moderada a forte, acompanhada de raios, se estendendo, possivelmente, até os próximos dias com totais pluviométricos expressivos. que caiu em São João de Meriti , nesta sexta-feira (5), deixou o município emDe acordo com a Defesa Civil Municipal, para este fim de semana,, acompanhada de raios, se estendendo, possivelmente, até os próximos dias com totais pluviométricos expressivos.

Por este motivo, o órgão solicita aos moradores de áreas de risco que fiquem atentos aos avisos da pasta, no site da Prefeitura e no Facebook da Defesa Civil, assim como as notícias das condições do tempo disponíveis na mídia em geral (televisão, rádio, internet e outros). Em caso de emergência, ligue 199.

Apesar do temporal e alagamentos em alguns bairros do município, não houve qualquer registro de desabamentos, feridos ou de pessoas desalojadas, segundo a organização.

Em Meriti, os níveis de avisos estabelecidos em casos de fortes chuvas são:

Níveis de avisos estabelecidos em casos de fortes chuvas em Meriti William Montarroyos