Publicado 05/02/2021 22:07

trinta novos casos de coronavírus. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 5562 casos positivos da doença. O número de óbitos, 645, teve sete novos registros desde a última atualização. No Boletim Epidemiológico desta sexta-feira (05), o município de São João de Meriti registroude coronavírus. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 5562 casos positivos da doença., teve sete novos registros desde a última atualização.

Em nova atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI que atingiu 40%, neste quinto dia do mês, uma queda considerável comparada com as porcentagens das últimas semanas.

Ao todo, 4.898 meritienses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 16 e podem ser descartados 1177 casos.

Até o momento, 2.963 meritienses pertencentes aos grupos prioritários e acima de 90 anos foram vacinados. O grupo dos imunizados é formado por profissionais da saúde que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus e em geral, pessoas institucionalizadas (que residem em asilos - com 60 anos de idade ou mais), cuidadores e pessoas institucionalizadas com deficiência e idosos com mais de 90 anos.