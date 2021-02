A competição foi entre as equipes sub-15 dos times Portuguesa da Ilha e A6 Divulgação/ PMSJM

Publicado 04/02/2021 17:40

incentivar os jovens a praticar esportes na Vila Olímpica do município, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Vila Olímpica, no bairro Grande Rio. Paraa praticar esportes na Vila Olímpica do município, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de São João de Meriti realizou um jogo amistoso com as equipes sub-15 dos times Portuguesa da Ilha e A6, no campo da, no bairro Grande Rio.

O evento contou com a ilustre presença dos ex-jogadores do Flamengo Athirson Mazolli e do atacante Jean Carlos. “Fiquei muito feliz e encantado de conhecer esse espaço maravilhoso aqui em São João de Meriti que, certamente, irá abrir portas para a garotada que gosta de futebol e de esporte em geral”, afirmou Athirson.

Para o secretário da pasta, Dinho Meriti, esses eventos são muito importantes para incentivar os jovens: “A Vila Olímpica está de portas abertas para receber os nossos meninos e mostrar a eles que podem acreditar e se dedicar à prática de atividade física como forma de integração social e até como uma futura profissão”, destacou.

Serviço Vila Olímpica de Meriti

Restaurada no ano passado e com espaços de campo de futebol, quadra poliesportiva, área de atletismo, corrida e caminhada, lutas (judô, MMA, jiu-jitsu e kickboxing), danças, ginástica, zumba e área de lazer com brinquedos infantis, a Vila Olímpica de São João de Meriti funciona das 7h30 às 21h30, na Rua Milton, s/n, no bairro Grande Rio, bem às margens da Rodovia Presidente Dutra.

