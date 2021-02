Projota reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 15:13 | Atualizado 22/02/2021 15:15

Rio - Projota já começou a arquitetar seu jogo para a próxima semana, após ser um dos mais votados da casa no paredão do último domingo. O rapper só escapou da berlinda porque teve sorte na prova 'Bate e Volta'. Durante um bate-papo com Lumena e Karol Conká, na madrugada desta segunda-feira, ele deixou claro que um deles precisa pegar o líder.

"O fato é que um dos nossos precisa ser Líder", disse ele. A psicóloga perguntou como ele se sentiu após receber votos da maioria dos confinados. "Eu fiquei arrasado, porque eu realmente não estava esperando", explicou o paulista, que continuou: "Eu sei que gente próxima mesmo veio em mim". A cantora curitibana relata: "Eu sabia". Projota revelou as sisters que gente próxima de um dos brothers votou nele e que não falará quem é por ainda não ter certeza.

Durante a conversa, o rapper abriu o jogo pra Lumena sobre o comportamento dela. "Eu sinto que você tem se enturmado mais", comentou ele, que ponderou: "Mas se a gente for se unir para as coisas, a gente vai ter que se unir mesmo. Hoje, se você parar para pensar, juntos eles são três. Que estão juntos, e eles podem tentar trazer outras pessoas", começou ele.

Karol avaliou: "Já estão fazendo isso". Projota, então, seguiu com o assunto: "Vamos dizer que o Gil(berto) vá ficar, e ou a Karol ou o Arthur vai sair. Hoje, vamos dizer que a Karol fique, já que nós estamos aqui. Tem eu, você, Karol, Pocah. Aí o Arthur já não estaria. Só aqui são quatro, já somos mais do que eles. Se a nossa união for verdadeira", apontou.

O cantor também falou sobre ser alvo de alguns confinados. "O que eu não quero é alimentar essa guerra. Mesmo que eles queiram que eu vá, na semana que vem, eu não quero eles comigo. Quero outras pessoas", apontou. Karol Conká completou: "De cima do muro". O trio, então, cita brothers e sisters que consideram neutros no jogo.

"A Carla (Diaz) está comigo. Ela virou uma aliada agora. Eu sei que eu posso contar, é um voto que eu conto, se eu precisar. Se o Arthur ficar. Se o Arthur sair, eu perco a Carla", avaliou o cantor, dizendo que a atriz quer proteger o seu affair na casa.