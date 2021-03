Por O Dia

Policiais Militares do, em São João de Meriti , prenderam, no último fim de semana, um homem porde fogo. O suspeito, que não teve e identidade revelada, foi detido na rua Paraíba, Centro de Meriti, com umSegundo informações do Batalhão, uma guarnição estava em patrulhamento pelas ruas do Centro quando teve atenção voltada para um indivíduo eme demonstrando certocom a aproximação da viatura.Diante dos fatos, a equipe realizou a abordagem e verificou que o mesmo estava com um revólver na cintura.Por fim, os policiais militares procederam com o acusado para a, em Belford Roxo, para registro de ocorrência e onde o indivíduo permaneceu preso.