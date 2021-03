Por O Dia

Publicado 26/03/2021 20:37

Policiais Militares do, em São João de Meriti , prenderam umque estava em posse de umna Av. Comendador Teles, próximo ao número 1460, bairro de Vilar dos Teles.De acordo com informações do Batalhão, a abordagem foi realizada após populares informarem a equipe que um rapaz estava apresentando, e que o mesmo tinha um volume na cintura que aparentava ser uma arma de fogo.Diante dos fatos, os policiais foram até o local, efetuaram abordagem no suspeito e encontraram o simulacro de pistola. Por fim, a guarnição procedeu com o acusado a(São João de Meriti), para registro de ocorrência.O 21º BPM relembra que a população é parte fundamental para a segurança do município, e solicita que, em caso de denúncias ou atitudes suspeitas, ligue pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177,do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.