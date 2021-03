Defesa Civil de Meriti reposiciona sirene de alerta em área mapeada como risco alto e muito alto para deslizamentos de terras Divulgação

Por Eric Macedo

Publicado 26/03/2021 17:29

Defesa Civil de São João de Meriti reposicionou a sirene que permite a população o aviso, com o máximo de antecedência, em caso de possibilidade de deslizamentos de terras nas áreas mapeadas como risco alto e muito alto. Segundo a organização, o alerta sonoro pode ser acionado remotamente da sede da Defesa Civil ou manualmente.

A Secretaria de Proteção edereposicionou aque permite a população o aviso, com o máximo de antecedência, em caso de possibilidade denas áreas mapeadas como risco alto e muito alto. Segundo a organização, o alerta sonoro pode ser acionado remotamente da sede da Defesa Civil ou manualmente.

Anteriormente, o dispositivo estava localizado na Rua Montevidéu, na Praça da Bandeira, e foi reinstalado na Rua Quartzo, no Parque Alian. Com isso, ela passa a abranger as áreas de risco das ruas Maués, Ingá, Joaquim Nabuco, Tântalo, Quartzo e a Rua da Ligação.



Publicidade

O secretário de Proteção e Defesa Civil, Evalder Perini, reforça a importância dos dispositivos: “Temos no município cerca de 30 mil pessoas que moram em áreas de risco e, apesar de hoje termos também outras ferramentas, como o alerta SMS, essas sirenes são extremamente importantes para que a população seja informada em uma situação de emergência”, detalhou o secretário.



O alerta SMS informado por ele é o cadastramento do CEP de residência do munícipe. Bastando, para isso, o envio gratuito do código postal para o número 40199. Assim, a Defesa Civil emitirá os avisos em tempo real.



Publicidade

Agora, o dispositivo passa a abranger as áreas de risco da Praça da Bandeira e do Parque Alian Divulgação

Projeto para conscientização



A pasta está preparando uma ação de panfletagem, a fim de orientar a população concentrada em áreas de risco e tirar dúvidas, tanto nas áreas abrangidas pela sirene reinstalada como nos demais 11 locais que também possuem os dispositivos instalados. Além disso, a secretaria também pretende fazer treinamentos e simulados com os moradores.





Publicidade