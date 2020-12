Até o momento, nas últimas 24 horas em todo o estado, a Defesa Civil já acionou 44 sirenes e o Corpo de Bombeiros realizou mais de 60 atendimentos relacionados às chuvas Reprodução / Facebook

Por Irma Lasmar

Publicado 25/12/2020 22:16 | Atualizado 26/12/2020 01:35

SÃO GONÇALO - Assim como as demais cidades da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, São Gonçalo também sofre com o forte e ininterrupto temporal que assola a cidade. Ruas alagadas e deslizamento de encosta fizeram a Defesa Civil decretar estado de emergência. Os gonçalenses devem, por orientação dos especialistas do órgão, permanecer abrigados onde estão, evitando sair de casa.

Uma barreira do Morro do Pontal desabou na BR-101, km 316, sentido Rio, e o trecho - tomado por terra e pedras - foi interditado pela Polícia Rodoviária Federal entre 20h e 23h55. Devido à queda de uma parte do teto infiltrada d'água no Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro do Fonseca, em Niterói, os pacientes da Emergência dessa unidade foram transferidos para o Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro do Colubandê, em São Gonçalo. Parte da fiação elétrica está exposta, oferecendo risco de curto-circuito.

Até o momento, nas últimas 24 horas em todo o estado, a Defesa Civil já acionou 44 sirenes e o Corpo de Bombeiros realizou mais de 60 atendimentos relacionados às chuvas. Os municípios mais afetados são Rio de Janeiro, Niterói, Magé e São Gonçalo.

O secretário Estadual de Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro, decretou estágio de alerta no território fluminense. Os Bombeiros ficarão de prontidão, nas próximas 72 horas, atuando para prevenir e minimizar os danos causados pelas fortes chuvas. A Secretaria está em contato permanente com as autoridades municipais e à disposição em caso de necessidade. Os agentes seguem monitorando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos, enviando alertas para as regiões em caso de riscos hidrológicos e geológicos, e dando suporte quando as ocorrências extrapolam a capacidade de resposta da gestão municipal.