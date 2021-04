Na abordagem policial, foi encontrado com os acusados um simulacro de pistola 21º BPM

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 18:56

21°BPM, em prenderam dois homens, que não tiveram a identidade revelada, em flagrante após tentativa de fuga com um carro roubado, na Rua da Matriz, bairro de Coelho da Rocha.

Nesta semana, Policiais Militares do, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense,, que não tiveram a identidade revelada, em flagrante após tentativa de fuga com um, na Rua da Matriz, bairro de Coelho da Rocha.

De acordo com informações do Batalhão, policiais estavam em patrulhamento pela região quando tiveram a atenção voltada para os indivíduos dentro de um automóvel, Gol de cor preta, que avistaram a viatura e tentaram empreender fuga. Após realização de cerco policial, os indivíduos perderam o controle do veículo e bateram.



Diante dos fatos, segundo a PM, foi verificado a procedência do veículo e constatado que se tratava de produto de roubo. Na abordagem, também foi encontrado um simulacro de pistola.



Por fim, os criminosos foram presos e a guarnição procedeu para a 54ªDP (Central de Flagrantes), em Belford Roxo, para confecção da ocorrência.