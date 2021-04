Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São João de Meriti (DEAM/SJM) Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 21:52 | Atualizado 01/04/2021 21:53

Operação Lei Seca prenderam três suspeitos, que não tiveram a identidade revelada, com uma réplica de arma de fogo, em

Nesta segunda-feira (29), agentes daprenderam, que não tiveram a identidade revelada, com uma, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense.

De acordo com as informações passadas, um motorista de aplicativo pediu apoio para a equipe da Operação quando suspeitou da ação dos passageiros em seu veículo. O motorista suspeitou da forma de pagamento e com a localização de início e término da corrida.



Publicidade

Ainda segundo a equipe da Lei Seca, na abordagem, os suspeitos apresentaram nervosismo e, após revista, foram encontrados uma réplica de arma de fogo e três telefones celulares. O suspeito que estava com a arma chegou a tentar escondê-la sob o banco do motorista.



Diante dos fatos, os indivíduos foram conduzidos a 54ª DP, em Belford Roxo, e, posteriormente, para a 64ªDP (São João de Meriti). A equipe reforçou que o homem que estava com a arma já tinha uma anotação pelo crime de roubo.