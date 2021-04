PM recupera carga roubada de cigarros em Meriti Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 21:08 | Atualizado 09/04/2021 21:10

21º BPM, em São João de Meriti, recuperaram parte de uma carga roubada de cigarros nesta última quinta-feira (8).

Policiais Militares do, em, recuperaram parte de umadenesta última quinta-feira (8).

De acordo com o Batalhão, os agentes receberam informações anônimas sobre um roubo de carga em andamento e criminosos estariam realizando o transbordo da carga na Rua Cruz da Fé, bairro de Éden.



Publicidade

Ao chegar no local, nada foi encontrado pela equipe, mas no entorno do endereço informado os policiais militares encontraram um veículo abandonado com todo o material.



PM recupera carga roubada de cigarros em Meriti Divulgação

Publicidade

Por fim, o produto apreendido e o veículo foram conduzidos a 64ª DP (São João de Meriti).

O 21º BPM relembra que a população é parte fundamental para a segurança do município, e solicita que, em caso de denúncias ou atitudes suspeitas, ligue pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.

Publicidade

LEIA TAMBÉM: Confronto entre PM e criminosos termina com um preso em Meriti