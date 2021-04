Preso após confronto em Meriti Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 20:44

criminoso foi baleado e, posteriormente, preso após um confronto com policiais do 21º BPM (

São João de Meriti ), na região da comunidade do Castelinho, no bairro de Éden.

De acordo com as informações do Batalhão, uma equipe estava em patrulhamento pelas ruas do bairro citado quando, ao passar pela Rua Peri, foram atacados por meliantes. Diante dos fatos, a guarnição revidou a injusta agressão de forma proporcional.



Após o confronto, foi localizado um indivíduo caído ao solo ferido ainda com vida, portando um pistola calibre 45 e farto material entorpecente. Segundo os agentes, o acusado foi socorrido ao Hospital da Posse, em Nova Iguaçu.



Por fim, a ocorrência foi apresentada na 54ª DP (Central de Flagrantes), em Belford Roxo, e o acusado ferido ficou preso sob custódia no hospital.