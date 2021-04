Centro de Triagem para o combate à covid-19 é reinaugurado na UPA de Jardim Íris Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 17:47

Secretaria Municipal de Saúde de Centro de Triagem para tratamento de pacientes com sintomas suspeitos de covid-19, em tenda localizada na área externa da UPA de Jardim Íris, no bairro de Jardim Íris, uma das três emergências da cidade.

No local, que está na fase final de reforma para ser reaberto ao público, pacientes com sintomas de gripe e suspeita de coronavírus passam por uma triagem para que possam ser diagnosticados e tratados, com o objetivo de impedir que o vírus continue se propagando na cidade.

A abertura contou com a presença do prefeito, Dr. João Ferreira Neto, com a secretária de Saúde Marcia Lucas, com os diretores médicos das emergências, Dr. Márcio Bermal e Dr. Altair Neto e com o deputado estadual Valdecy da Saúde.



Devido ao aumento do número de casos de infectados e de óbitos no município, a secretária de saúde Marcia Lucas diz que o retorno da tenda será exclusivo para síndromes gripais:” A população agora conta com o Centro de Triagem que possui três ambulatórios, atendimento médico e enfermarias, em um ambiente climatizado e seguindo todos os protocolos para que juntos possamos combater o coronavírus”, afirmou.



A Prefeitura de Meriti relembra a população que redobre os cuidados neste período crítico e, se necessário, vá a Unidade de Pronto Atendimento que é referência e que está devidamente preparada para receber quem mais precisa de cuidados neste momento.



A UPA de Jardim Íris fica na Avenida Comendador Teles, s/nº - Jardim Íris, São João de Meriti.



