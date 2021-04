A operação aconteceu no bairro Jardim Califórnia, em São João de Meriti Divulgação

11/04/2021

Na última sexta-feira, 9, umada polícia para desarticular umaterminou com, um identificado como Carlos Daniel dos Santos Campos, de 23 anos, eno bairro Jardim Califórnia, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense.

De acordo com informações do 21º BPM, os agentes em conjunto com policiais da coordenadoria de polícia pacificadora e com policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) vinham monitorando o grupo e, através de cruzamento de dados, foi descoberto que a quadrilha estaria a bordo de dois veículos em atos preparatórios para cometer mais um roubo na região.



Na abordagem, houve intensa troca de tiros e quatro suspeitos foram atingidos, três vieram a óbito e um ferido e preso no local. Na ação, também foi capturado um nacional de nome “Vavá" que foi reconhecido no hospital quando tentava reconhecer os outros suspeitos. Contra o mesmo, existia um mandado de prisão.



Por fim, a ocorrência foi conduzida para a DRFC, aonde foi cumprido e tomadas as medidas cabíveis.



Na operação, foram apreendidos dois revólveres Cal 38, uma pistola Glock Cal 40, com numeração raspada e um aparelho Jammer bloqueador.



