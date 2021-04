: mais de 100 animais imunizados em Meriti Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 19:31

Campanha de Vacinação Antirrábica em Casa já imunizou mais de 100 pets, sendo 67 cães e 37 gatos em seis locais da cidade. A ação nas residências ou abrigos acontece todas as quintas-feiras, mediante cadastro prévio do protetor que possua 10 ou mais animais e conta com o apoio da clínica veterinária Rio Vet e com o Centro Educacional de Medicina Veterinária (Cemev).

A idealizadora da iniciativa e superintendente Luciene Maria reforça: “Essa forma de cuidado com os animais, indo na casa dos protetores é inédita, um caso a nível nacional. Nós queremos que a população aproveite esse benefício que é cuidar dos nossos pets. Agradeço o apoio do nosso governantes, pois, pela primeira vez, está sendo possível trazer dignidade para a causa animal em São João de Meriti”.



Uma moradora do condomínio Trio de Ouro, no bairro da Praça da Bandeira, um dos locais de vacinação, comentou: “Isso facilita muito a vida de quem tem vários animais e não consegue se locomover facilmente com eles”.

A inscrição no programa pode ser realizada diretamente na Vigilância Sanitária do município, na Rua Adelino Gonçalves, 100, em Coelho da Rocha, ou enviando uma mensagem para o PetsApp (21 99813-3737), o whatsapp exclusivo da Superintendência de Promoção e Bem-Estar Animal.



A prefeitura ressalta ainda que, diante do cenário de pandemia da Covid-19, todas as medidas preventivas estão sendo tomadas por parte dos agentes sanitários, como o uso de máscara e o distanciamento social. Mas é fundamental que a população não deixe de tomar todos os cuidados. Não deixe de cuidar da saúde do seu pet e mantenha a vacinação dele em dia.





