Publicado 18/04/2021 13:18

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, informou que a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começa amanhã, 19 de abril, se estendendo até 9 de julho. O atendimento ocorrerá em 13 pontos da cidade, sempre das 9h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira. Até o momento, o município recebeu 15 mil doses do Governo do Estado.



Em Meriti, a imunização contra o vírus que causa a gripe (Influenza A-H1N1, Influenza A-H3N2 e Influenza B) será realizada em três etapas:



- A partir de amanhã (19/04): crianças de seis meses até 6 anos e 11 meses de idade, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde.



- A partir de 11 de maio: idosos (acima de 60 anos) e professores.



- A partir de 9 de junho: pessoas com comorbidades, deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento e Forças Armadas.



A organização reforça que, no momento da vacinação, é necessário apresentar o Cartão SUS e, quem tiver, a caderneta. Além de pacientes com doenças crônicas necessitam ter a prescrição médica com a indicação da vacina e Profissionais da saúde devem estar munidos com a carteira profissional ativa.



ATENÇÃO ÀS RECOMENDAÇÕES DA CAMPANHA



A campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada este ano devido à pandemia do novo coronavírus. Vale lembrar que, além dessa vacina não prevenir contra a covid-19, os sintomas da gripe são semelhantes aos do coronavírus e essa antecipação tem por objetivo diminuir a contaminação de influenza na população.



A pasta recomenda a quem tomar a vacina da gripe que aguarde, pelo menos, 15 dias para tomar a vacina da covid-19. Se o meritiense já se imunizou contra a covid-19, com a coronavac ou astrazeneca, poderá tomar a vacina da influenza após 15 dias de intervalo da segunda dose.



Confira os endereços de vacinação:



- ESF TUCÃO

Avenida Automóvel Clube, s/nº - Vilar dos Teles

- ESF COELHINHO

Rua Manoel Cunha, s/nº - Coelho da Rocha

- ESF SARAPUÍ

Rua Sarapuí, s/nº - Praça da Bandeira

- ESF NOVO RIO

Avenida Estácio de Sá, s/nº, lote 35, quadra 31 - Venda Velha

- ESF PARQUE ALIAN

Rua Jasper 312, Parque Alian

- ESF MORRO DAS PEDRAS

Rua Morro das Pedras, s/nº - Vilar dos Teles

- ESF GATO PRETO

Rua Ceci, s/nº - Éden

-ESF PORTO ALEGRE

Rua Fernandes de Queiróz, s/nº - Jardim Metrópole

-ESF ARARUAMA

Estrada São João Caxias, s/nº - Parque Araruama

- ESF VILA ROSALI

Rua Mário Cabral, s/nº - Vila Rosali

- ESF VILA NORMA

Rua Higino Marzo, lote 1, quadra F - Vila Norma

-USB PARQUE JOSÉ BONIFÁCIO ALMIR GONÇALVES DIAS

Rua Visconde de Barbacena, 645 - Jardim José Bonifácio

-ESF POSTO DA VILA TIRADENTES

Rua Dr. José de Carvalho, 162 – Vila Tiradentes



