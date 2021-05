Última foto do Robson Oliveira na embaixada brasileira na Rússia Reprodução

Publicado 05/05/2021 21:28

Com o anúncio oficial do Presidente da República, Jair Bolsonaro, no último dia 2, Robson Oliveira, que foi motorista da família do ex-jogador da seleção brasileira, o volante Fernando, e que esteve preso por mais de dois anos na Rússia após entrar no país com medicamento proibido por lá e destinados ao sogro do atleta, chegou ao Brasil nesta quarta-feira (5), e foi recebido por membros de diversos moto clubes.



Robson ficou mais de dois anos preso, e só foi solto graças ao apoio recebido no Brasil de toda família motociclista, sendo ele próprio vice-presidente do Moto Clube Prisioneiros da Liberdade (São João de Meriti - RJ), além de amigos e familiares, do jogador de futebol Felipe Melo, e de autoridades como o Presidente da República, Jair Bolsonaro, que interveio pessoalmente no caso, e do Deputado Federal Marcelo Freixo, que também atuou para que Robson fosse liberto.



Sem falar russo ou inglês, o brasileiro ficou meses sem advogado, sem poder ver a esposa por não serem casados legalmente, perdeu cerca de 20 quilos e nem mesmo o neto pôde conhecer.



ENTENDA O CASO:



Em 2019, Robson Oliveira e sua esposa foram contratados para serem motorista e cozinheira da família do jogador. Porém, ao partir para a Rússia, Robson recebeu e levou - a pedido - uma mala que continha o medicamento “metadona”, usado para combater fortes dores, legal no Brasil, porém, ilegal na Rússia, e que seria para o sogro do jogador, claro, sem que ele soubesse.



Ao chegar no país, Robson foi detido por tráfico internacional de drogas, e após longo interrogatório ele teve autorização para deixar o local, porém precisaria se apresentar em 30 dias as autoridades russas, junto com o dono do medicamento (o sogro do jogador William) e a receita médica.



Depois de muita luta, Robson chegou ao aeroporto internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (5), por volta das 19h45 (horário de Brasília), onde foi recebido com festa por sua família, membros de diversos moto clubes e por apoiadores do motorista injustiçado.