Profissionais de saúde com mais de 46 anos de idade, desde que estejam com a carteira profissional ativa, também podem ser vacinados Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 19:53

vacinação contra a covid-19. Depois de alcançar a faixa etária de pessoas com 60 anos de idade ou mais, o município destina as novas doses para quem tem doenças preexistentes, como hipertensão, diabetes, câncer, dentre outras.

Nesta semana, respeitando o dia e horário pré-estabelecido pela organização, as mulheres com 59 anos de idade e com comorbidades, puderam garantir a dose do imunizante. Dona Márcia, aposentada da Prefeitura de São João, sentiu de volta o começo do gostinho da tranquilidade, depois de conseguir a tão esperada vacina: "A emoção é grande e eu acredito que só com a vacina é possível vencermos essa doença. Ainda mais eu que tenho diabetes, pressão alta e problemas cardíacos. Estava ansiosa".



Dona Márcia, aposentada da Prefeitura de São João Divulgação

Veja abaixo a lista com todas as comorbidades que se enquadram nesse período de vacinação:



- Diabetes mellitus

- Hipertensão arterial grave (difícil controle ou com lesão de órgão alvo)

- Doença pulmonar obstrutiva crônica

- Doença renal

- Doenças cardiovasculares

- Doenças cerebrovasculares

- Indivíduos transplantados de órgão sólido

- Anemia falciforme

- Câncer

- Obesidade grau III

- Síndrome de Down

- Indivíduos imunossuprimidos (pessoas que nasceram com uma deficiência imunológica - imunodeficiências primárias/causas genéticas ou adquiridas, que podem ser provocadas por vírus como o HIV, por exemplo - ou ficaram com o sistema imune abalado após contrair alguma doença sistêmica.



A pasta reforça que profissionais de saúde com mais de 46 anos de idade, desde que estejam com a carteira profissional ativa, também serão vacinados.



Confira o calendário de vacinação divididos entre sexo e idade para os próximos dias:



7/5, sexta-feira:

MULHERES a partir de 54 anos com COMORBIDADES (1ª e 2ª dose).

MULHERES profissionais de saúde a partir de 46 anos de idade.



8/5, sábado:

HOMENS a partir de 54 anos com COMORBIDADES (1ª e 2ª dose).

HOMENS profissionais de saúde a partir de 46 anos de idade.



9/5, domingo: não haverá vacinação.



