Livraria Leitura inaugura nova unidade no Shopping Grande Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 18:44

O Shopping Grande Rio inaugurou, nesta semana, uma nova unidade da livraria Leitura, a primeira na Baixada Fluminense. A loja conta com uma grande variedade de produtos com cerca de 20 mil itens, incluindo livros, itens de papelaria, material de escritório, informática e espaço Geek, distribuídos em mais de 500 m² de loja, divididos em dois andares. Segundo os empreendedores, mais de 15 novos empregos diretos foram gerados com a inauguração da Leitura Grande Rio.



Para facilitar a comunicação com seus clientes, a unidade de Meriti criou uma conta no WhatsApp, através do número (21) 99922-3437, onde os consumidores podem tirar dúvidas, comprar livros e receber novidades e promoções da loja. A experiência ficará ainda mais completa nos próximos meses, pois a unidade receberá a Mr. Cheney, uma das maiores redes de franquias de cookies do país. A cafeteria vai oferecer ainda mais conforto para os clientes.



“Investir no segmento de livros é algo que consideramos muito importante, pois reforça o nosso compromisso em fomentar a cultura na nossa região, ampliando a opção de lazer e entretenimento. Buscamos continuamente, ampliar o mix de lojas, a fim de atender à necessidade dos clientes do shopping”, destaca Felipe Coutinho, Superintendente do Shopping Grande Rio.

Livraria Leitura inaugura nova unidade no Shopping Grande Rio Divulgação



Inaugurada em 1967, na Galeria do Ouvidor, em Belo Horizonte, vendendo livros novos e usados, a Livraria Leitura foi uma das primeiras do Brasil no conceito megastore e grande variedade de produtos de cultura e entretenimento. Hoje, a Leitura é a maior rede de livrarias do Brasil, com 80 lojas distribuídas em 19 estados e no Distrito Federal.



Serviço (Livraria Leitura Shopping Grande Rio)

Local: 1º piso, próximo à entrada B

Mais informações: www.shoppinggranderio.com.br

O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti - RJ