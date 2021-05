Homem é preso com 11 baterias de painéis solares em Meriti Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 12:44 | Atualizado 10/05/2021 12:46

Policiais militares do 21ºBPM, em São João de Meriti, prenderam um homem, que não teve a identidade divulgada, com 11 baterias de painéis solares que, segundo ele, foram retiradas de postes do Arco metropolitano.



De acordo com as informações do Batalhão, uma equipe policial estava em patrulhamento pela Av. Presidente Lincoln, no bairro Jardim Meriti, quando avistaram um veículo em atitude suspeita. Ao receber ordem de parada, o rapaz tentou fugir, mas foi capturado pela guarnição.



Por fim, com todas as provas presentes, o material e o acusado foram encaminhados a 54ªDP (Belford Roxo) para registro de ocorrência. A PM ressalta que o homem permaneceu preso e o veículo apreendido.