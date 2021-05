Por O Dia

Publicado 12/05/2021 20:01

A Secretaria Municipal dede São João de Meriti , na Baixada Fluminense, lançou orealizado de forma on-line através do próprio celular ou computador. De acordo com a pasta, o trabalho visada área, todo atleta, ex-atleta, clubes, projetos sociais e quem já representou o município em alguma competição dentro e fora do estado ou do Brasil.