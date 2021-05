Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Tijuca, Zona Norte Foto: Reprodução / Hospital São Francisco na Providência de Deus

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 17:14

Rio - Por causa de um erro no Hospital São Francisco da Providência de Deus, na Tijuca, Zona Norte do Rio, Francisco das Chagas de Oliveira, 58 anos, foi levado para a mesa de cirurgia para receber o rim destinado a Francisco das Chagas de Oliveira Moura, 52 anos, que estava na lista de transplante. O caso foi divulgado pelo "Fantástico", neste domingo, e confirmado por O DIA.



Em dezembro de 2020, a Secretaria de Estado de Saúde notou que houve um erro da equipe médica, que causou a morte de Francisco de Oliveira após a cirurgia. A partir de então, a SES abriu um inquérito para apurar o caso e "corrigir fragilidades na identificação e comunicação dos pacientes". A secretaria esclareceu que pediu ao Sistema Nacional de Transplantes (SNT) para que Francisco das Chagas de Oliveira Moura retornasse à lista de espera de transplante de rim.

A secretaria ainda notificou o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Ministério Público Federal (MPF) e Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) para apurar e punir os culpados. Em nota, o MPRJ afirmou que recebeu o inquérito da Polícia Civil e que está analisando as informações.

Publicidade

"A 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Méier e Tijuca do Núcleo Rio de Janeiro informa que recebeu o inquérito, na última sexta-feira (21/05), e que vai analisar os elementos informativos colhidos no referido inquérito policial para formação de seu convencimento sobre a ocorrência de crime e de sua autoria", disse.

Procurada, a Polícia Civil não respondeu ao O DIA até o fechamento desta matéria.